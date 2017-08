Брисел- мушкарац ножем напао двојицу војника

Засад непознати мушкарац упуцан је вечерас у центру Брисела након што је два војника напао ножем, јавља белгијска државна телевизија РТБФ.

Белгијско државно тужилаштво је потврдило овај инцидент, саопштивши да су војници које је напао пуцали у нападача.

Нападач је жив, али је у критичном стању, навело је тужилаштво, пренио је Ројтерс.

Тужилаштво је такође саопштило да нападач није био познат као особа која је имала везе са тероризмом.

Белгијски медији јављају да је 30-годишњи Сомалац за вријеме напада узвикивао "Алаху Екбер". Нико из белгијске полиције није био доступан да прокоментарише инцидент.

#BREAKING Soldiers shot a man who attacked them with machete in Brussels: Belgium media pic.twitter.com/sKH4CfKlOs