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27/08/2017 |  09:00 | Аутор: РТРС | Коментара: 0

Веома топло, температура до 39 степени

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује сунчано и веома топло вријеме, уз највишу дневну температуру до 39 степени Целзијусових.
Цвијеће - Фото: РТРС
ЦвијећеФото: РТРС

Јутрос је ведро, а током дана биће сунчано са мало облака, веома топло, мјестимично и вруће, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дневна температура ваздуха биће од 33 до 39, у вишим предјелима од 28 степени Целзијусових.

Вјетар ће бити слаб и промјенљив, поподне углавном сјеверних смјерова, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.