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02/09/2017 |  15:38 ⇒ 17:33 | Аутор: РТРС | Коментара: 0

Додик и Цвијановићева дочекали патријарха Иринеја

Његова светост патријарх српски Иринеј стигао је данас у Источно Сарајево гдје су га у Административном центру Владе Републике Српске у том граду дочекали предсједник Републике Српске Милорад Додик и премијер Жељка Цвијановић.
Источно Сарајево - Дочек патријарха - Фото: СРНА
Источно Сарајево - Дочек патријархаФото: СРНА

Предсједник Додик и патријарх Иринеј требало би данас да отворе Предшколску установу "Патријарх Павле" у Источном Новом Сарајеву, у коју је уложено око милион КМ.

Патријарх Иринеј служиће сутра у Саборној цркви у Сарајеву Свету архијерејску литургију поводом устоличења и увођења у трон новоизабраног митрополита дабробосанског Хризостома.

Извор: Срна