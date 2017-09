Стинг одушевио Београђане (ВИДЕО)

Публика је углас певала хитове "Englishman in New York", "Desert rose" и "Roxanne"

На одушевљење више хиљада посјетилаца који су чекали пуних шест година на нову прилику да уживо чују популарног британског музичара, Гордон Метју Томас Самнер, познатији као Стинг, наступио је синоћ у Комбанк арени у Новом Београду.



Фронтмен чувеног рок бенда "Полис" многобројној публици је у највећој београдској дворани приредио прави спектакл, али у интимној и личној атмосфери. Са трочланим саставом који чине његови дугогодишњи сарадници Доминик Милер (гитариста), Џош Фриз (бубњар) и Руфус Милер(гитариста), свирао је и пјевао хитове легендарне групе у којој се и прославио, али и пјесме са својих соло албума.

Концерт је тачно у 20 часова отворио Стингов најстарији син Џо Самнер, који је пред готово пуном "Ареном" са гитаром у рукама у акустичном аранжману одсвирао неколико балада из репертоара свог бенда "Fiction Plane", попут "Drink" и "Two sisters", као и своју пјесму "Jelly Bean".

Послије получасовног минималистичког наступа који је одушевио публику, Џо Самнер прешао је за микрофон за пратеће вокале, а пред тада већ дупке пуну Комбанк арену изашла је и главна сензација вечери.

Басиста и пјевач, који је Београд први пут посјетио 2008. године када је са групом "Полис" одржао спектакуларни концерт на Ушћу, извео је са бендом пјесме са новог албума "57th & 9th", као и безвремене хитове попут "Everybreath you take", "Englishman in New York", "Desert rose", "Message in the bottle" и "Roxanne".

Извор: Новости