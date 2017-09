Дијамант величине тениске лоптице продат за 53 милиона долара! (ВИДЕО)

Дијамант масе 1.109 карата, што је око 220 грама, продала је јуче канадска компанија Лукара луксузној британској драгуљарници Граф дајмондс.

Дијамант назван "Lesedi la rona", што значи "Наше свејтло" на језику Цсана из Боцване, ископан је из рудника у тој земљи 2015. године. То је највећи дијамант ископан од 1905. године.

Лукара се надала да ће добити најмање 70 милиона долара за драги камен, пренео је Си-еН-еН.

Директор Лукаре Вилијам Ламб је рекао да је цијена коју је платио Граф надмашила суму понуђену на аукцији у Сотбију прошле године, али је мање од 63 милиона долара колико је Лукара добила за један дијамант од 813 карата.

Највећи дијамант ископан је у Јужној Африци 1905. године. Дијамант Кулинан од 3.106 карата је потом изрезан у мање дијаманте од којих се неки налазе у круни британске краљевске породице.

